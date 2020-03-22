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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler’de korkutan yangın

Bahçelievler’de korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Polis Ekipleri Damacana Trol 

-Alevlerden ve dumandan görüntü
-Yanan araçlardan görüntü
-Röportaj
-Detay görüntü

( İSTANBUL )- Depo olarak kullanılan yerde yangın çıktı 4 araç yanarak kül oldu İSTANBUL

- Bahçelievler’de depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 4 araç yanarak kül oldu. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın, saat 07.70’de Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi Acıbadem Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde depoda bulunan boş damacanaların tutuşması sonucu büyüdü. Depodan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, 1 traktör, 2 kamyonet ve bir araç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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