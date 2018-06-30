Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını

-İtfaiye ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kafe çalışanları dumanları görünce panikle dışarıya fırladı İSTANBUL



- İstanbul Bahçelievler’de bir kafede çıkan yangın, iş yeri çalışanlarını sokağa döktü. Yoğun duman altında yangını söndürmeye çalışan iş yeri çalışanları dumandan etkilendi. Olay, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin alt katında bulunan mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfak kısmında kızgın yağın alev almasıyla başlayan yangın, paniğe neden oldu. İş yeri çalışanları yangını su dökerek söndürmeye çalıştı. Kızgın yağa dökülen su ile daha çok büyüyen yangın bütün mutfağı sardı. Kafe içerisinde bulunan müşteriler koşuşarak dışarıya kaçarken, iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman altında bulunan iş yerine giremeyen çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 1 saat sonra kontrol altına alındı Olay yerine gelen Siyavuşpaşa ve Kocasinan itfaiye amirliğine bağlı ekipler iş yerinin çevresini güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek gaz akış sistemini keserek olası bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kafe içerisine giren itfaiye ekipleri önce duman tahliyesi yaptı ardından alt katta bulunan mutfağa ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme ve duman tahliyesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanları bölgedeki en yakın sağlık birimlerine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

