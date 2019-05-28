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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı... 11 katlı binanın yıkılma anı kamerada Haberi

Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı... 11 katlı binanın yıkılma anı kamerada Haberi

Yıkım görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Trol 


- İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı. Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. (öFA
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