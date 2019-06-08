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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçelievler’de karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi Haberi

Bahçelievler’de karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi Haberi

Şahsın emniyetten çıkışı

Kırköy Hastane Psikoloji Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-Şahsın pişman olduğunu söylemesi
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, çok pişman olduğunu söyledi İSTANBUL

- Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, çok pişman olduğunu söyledi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısı Ayşegül C.'ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Daha sonrada polis ekipleri, yaralı kadını öldürmek için hastaneye gideceğini söyleyen adamı yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan H.E.C'nin daha öncede kızı Ece K.’nin kayınpederini yaraladığı, kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. H.E.C’nin emniyetteki sorgusunda, hastaneye boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek için gittiğini itiraf etmesinin ardından şahıs Bakırköy Adliyesine sevk edildi. “Çok pişmanım” Öte yandan, adliyeye sevki öncesinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.E.C, kendisine yöneltilen “Pişman mısınız?” sorusuna ise, “Çok pişmanım" şeklinde yanıt verdi.
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