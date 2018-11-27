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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler’de iş yerinde patlama: 1 yaralı - Güvenlik kamerası - İSTANBUL

Bahçelievler’de iş yerinde patlama: 1 yaralı - Güvenlik kamerası - İSTANBUL

- Patlama anına dair güvenlik kamerası görüntüsü - Teknisyenin oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldiİSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de bir işyerinde, buzdolabı teknisyeni, oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, işyerindeki teknisyen yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Zafer Mahallesi Türkbeyi Sokağı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Teknisyen olarak çalışan Abdülkerim Doğan (36), iddiaya göre, oksijen tüpündeki gazı piknik tüpüne aktarmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.Olayda, teknisyen Abdülkerim Doğan yaralandı. Patlamanın etkisiyle iş yeri ve çevredeki 2 araç zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdülkerim Doğan’ı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Yaralanan teknisyenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Oksijen Tüpü Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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