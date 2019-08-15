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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler’de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı İzle

Bahçelievler’de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı İzle

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Ehliyetsiz Sürücü Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yalı adamın başına karton tutulması
-Vatandaların yardım etmesi
-Ambulansile hastaneye götürülmesi
-Güvenlik kamerası
-Kaza yapan aracın başka bir araca çarpması
-Daha sonra yayaya çarpması
-Yayanın savrulması
-detay

( İSTANBUL ) -- Ehliyetsiz sürücünün yayaya çarpması kamerada İSTANBUL

- Bahçelievler’de babasının arabasını izinsiz alan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarında bulunan bir araca daha sonra yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyeti bulunmayan bir kişi babasının aracını izinsiz olarak trafiğe çıktı. Cadde üzerinde aşırı hızlı giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bir araca daha sonra da yolda yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen adamın yardımına koşarken araç hız nedeniyle metrelerce uzakta durabildi. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken yaşlı adamı sıcaktan ve güneşten korumak için kartonla başına gölge yapmaya çalıştılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adamı daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ehliyetsiz sürücüyü ifadesini almak için karakola götürdü. (VK- YM-
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