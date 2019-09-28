Bahçelievler’de duvarlarında çatlak oluşan binalar incelendi

-Dış bina cepheler

-Başkan röportaj

-Çağrı Merkezi ihbar alma



( İSTANBUL -ÖZEL)- Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır:- “Bin 200 tane ihbarın ortalama 650 tanesine gidildi”- “Geçici olarak, emniyet açısından 5 tane binayı mühürledik” İSTANBUL



- Bahçelievler’de önceki gün yaşanan depremde kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bir bina Belediye ekipleri tarafından incelendi. Bahçelievler Belediyesi Masa Çağrı Merkezi, önceki gün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Deprem nedeniyle Bahçelievler Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki Esenler sokakta bulunan 5 katlı bir binanın kolon ve duvarlarında çatlaklar oluştu.. Kolonlarında çatlak oluşan bina, belediye ekipleri tarafından incelendi. Binanın 40 yıllık olduğu belirlendi. Ayrıca geçici olarak 5 binanın mühürlendiğini açıklayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaklaşık bin 200 ihbardan 650 tanesine gidildiğini ifade etti.

“Geçici olarak, emniyet açısından 5 tane binayı mühürledik” Gelen çağrıların hepsini değerlendirdiklerini aktaran Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi olarak gelen ihbarların hepsini değerlendirdik. Dün saat 14.00’den itibaren bin 200 tane ihbar geldi. Sosyal medya üzerinden ve mesaj sistemi üzerinden Bahçelievler Belediyesi olarak kriz masamızın telefonlarını verdik. Çağrı Merkezi’ndeki arkadaşlarımız gelen ihbarları alıp kaydediyorlar. Teknik ekiplerimiz gidiyor. Bin 200 tane ihbarın 650 tanesine gitmişler. Çok büyük hasar yok, sıva çatlağı var. Geçici olarak, emniyet açısından 5 tane binayı mühürledik. Oradaki komşularımızı misafir edelim dedik ama onlar akrabalarına gittiler. Yine ihtiyaç olursa biz onları misafir ederiz. Ben de dahil olmak üzere sabaha kadar Çağrı Merkezi çalıştı. Yine görevimizin başındayız, ekiplerimiz çalışıyor. Kalan ihbarlara da gidilip bakılıyor. 5.8’lik bir deprem oldu ama Bahçelievler’de hiç hasarlı bir binamız yok. Bu durumu bir deprem tatbikatı gibi algılayıp bundan sonra bundan ders alıp deprem konusunda bilinçlenelim” diye konuştu.

"Çıkacak sonuçlara göre yasal işlemler sürdürülecek" Evlere incelemeye giden İnşaat Mühendisi Ferhat Kılınç ise, “Vatandaştan gelen ihbar üzerine binayı inceledik. Dijital ortamda yaptığımız tetikler neticesinde binanın 40 yıllık bir bina olduğunu tespit ettik. Yapacağımız işlem ise bina sakinlerine gerekli tebligat çıkarılacak. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara beton analizi yaptırmaları istenilecek. Çıkacak sonuçlara göre yasal işlemler sürdürülecek. Bina 40 yıllık olduğu için dış cepheden gelen binanın kolonlarında yılgınlık söz konusudur” ifadelerinde bulundu.

