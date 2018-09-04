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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler'de bir duvarı olmayan cami havadan görüntülendi

Bahçelievler'de bir duvarı olmayan cami havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

İlginç Görüntü Allah Irak 

-Camiden görüntü
-Yıkılan duvarlar
-Vatandaşların namaz kılması

( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Bir duvarı olmayan cami vatandaşları şaşkına çevirdi İSTANBUL

- Bahçelievler’de cami ile bitişik bina yıkılınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Binanın caminin duvarıyla bitişik olduğu ortaya çıkarken , bir duvarı olmayan cami ve vatandaşların namaz kılarken ortaya çıkan ilginç görüntü havadan görüntülendi. Geçtiğimiz gün Bahçelievler’de bir camiye bitişik binanın yıkımı gerçekleşti. Bina yıkılırken ortaya ilginç bir gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre yan binanın duvarına bitişik yapılan caminin bir bölümü diğer binanın yıkılması ile duvarsız kaldı. Yıkım ekiplerinin büyük bir titizlik ile yıktığı binanın bitişik olduğu caminin ana taşıma kolanlarında bir zarar meydana gelmedi. Ancak duvarların olmaması nedeni ile camide namaz kılan vatandaşlar caddeden de görününce ilginç görüntüler ortaya çıktı. Caminin yapılırken diğer binaya bitişik yapıldığını belirten bir vatandaş “İnşallah yakın zamanda düzene girer bir hafta önce yıkıldı burası ama burayı bu şekilde bırakmazlar diye düşünüyorum kış aylarında” diye konuştu.
Öte yandan bir duvarı olmayan cami havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ilginç bir manzara oluşturdu. Görüntülerde duvarı olmayan binada namaz kılan vatandaşlar çevreden geçilenler tarafından görülürken , bu durum vatandaşları hayrete düşürdü. (VK-EY
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