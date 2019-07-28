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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Olay yerinden detayBahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de çıkan kavgada bıçaklanan ev sahibi öldü, tadilat işi yaptırdığı kişi yaralandı.Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak'ta evinin tadilatını yaptıran Yılmaz Ö. (80) ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan ev sahibi Yılmaz Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan A.B. kaçtı.Polis ekiplerince yakalanan yaralı zanlı hastaneye götürüldü.

Hastane Akalan Bıçaklı Kavga 

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