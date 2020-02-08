Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçelievler'de ayakkabı içinden uyuşturucu çıktı Video

Bahçelievler'de ayakkabı içinden uyuşturucu çıktı Video

Evde yapılan arama

( İSTANBUL )- Bahçelievler'de uyuşturucu satışı yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı İSTANBUL

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 


- Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken, bir şahsın evinde yapılan aramada ayakkabının içine saklanmış uyuşturucu bulunması kameraya yansıdı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi’nde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 çocuk şahıstan A.Ö polisleri görünce üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri yere attı. Ancak polis ekipleri durumu fark ederek uyuşturucu maddeyi atılan yerden aldı. Daha sonra Y.D isimli çocuğun da yapılan üst aramasında bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine A.Ö,Y.D ve beraberinde ki M.E.T gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 çocuk hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.E.T ise serbest bırakıldı. Öte yandan, aynı mahallede farklı bir sokakta şüphe üzerine durdurulan M.Ş isimli şahsın yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra şahsın evinde yapılan aramada da bir miktar daha uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs daha sonra savcılığa sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı