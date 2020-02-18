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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler’de ağır hasarlı binaların yıkımlarına başlandı

Bahçelievler’de ağır hasarlı binaların yıkımlarına başlandı

Binalar detay

Deprem Güvenlik Önlemi Harekete Geç Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları 

-Ekipler çalışması detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Haftasonuna kadar 24 binanın yıkımı tamamlanacak İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler’de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak boşaltılan iki binanın yıkım çalışmalarına başlandı. İlçede haftasonuna kadar riskli 24 binanın daha yıkımının tamamlanacağı öğrenildi. Bahçelievler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 26 Eylül 2019’da tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bir anda çöken binanın ardından harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında yine daha önce depremde ağır hasar alarak boşaltılan Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan 2 binanın yıkım çalışmalarına bu sabah saatlerinde başlandı. Sabah erken saatlerde binaların yanına gelen ekipler, can ve mal güvenliği için binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaların çevresine yaklaşmaması için şeritler çekildi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 42 yıllık binada 24 dairenin ve 6 dükkanın bulunduğu öğrenildi. Öte yandan daire sahiplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı alacaklar. Çalışmalar kapsamında haftasonuna kadar ilçede ağır hasarlı 24 binanın daha yıkımı tamamlanacak. Gazetecilere konuşan daire sahibi Canan Kurt, “Deprem olduğu zaman binamızdan çıktık. Bir hafta içerisinde eşyalarımızı aldık. Çürük raporu verildi.
Evlerin içerisinde bir şey yok. Yıkılan binanın ardından bu binaya da yıkım kararı çıktı” açıklamasını yaptı. (EG-
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