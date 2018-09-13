Bahçelievler'de Afgan Uyruklu kağıt toplayıcıların olduğu alanda yangın çıktı

-Olay yerinden görüntü

-Mahalleli kavgasından görüntü

-Alevlerden görüntü



( İSTANBUL )- Yangın nedeniyle Afgan uyruklu Kağıt toplayıcılarla vatandaşlar birbirine girdi- Afgan uyruklu kağıt toplayıcılarla vatandaşlar birbirine girdi: 4 yaralı İSTANBUL



- Bahçelievler’deki Afgan uyruklu vatandaşlara ait olduğu öğrenilen kağıt toplama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Afgan uyruklu kağıt toplayıcılarla vatandaşlar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yangın kısa sürede büyüyerek halı saha tesislerine sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 21.00 sarılarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi 30 Ağustos Sokak içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılara ait olduğu öğrenilen alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alanın yakınında bulunan halı saha tesislerine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü İhbar üzerine kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Halı saha tesislerine sıçrayarak büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Halı saha tesislerinin içinde bulunan soyunma odaları kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Afgan uyruklu kağıt toplayıcılarla vatandaşlar birbirine girdi: 4 yaralı Yangın sonrasında Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarla mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mahallede bulunan 4 kişi kağıt toplayıcılar tarafından yaralandı. Yaşanan kavga sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahalleli kağıt toplayıcılara isyan etti Kağıt toplayıcıların alanında çıkan yangın ve sonrasında yaşanan kavga nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Kağıt toplayıcılar tarafından yakılan maddeler nedeniyle isyan eden vatandaşlar kağıt toplayıcıların mahallenin dışında bir yere taşınması için yetkililerden yardım istedi. (MB-

