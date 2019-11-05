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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler Belediyesi personeli lösemiye dikkat çekti

Bahçelievler Belediyesi personeli lösemiye dikkat çekti

Belediye çalışanları detay

Hastalık Tedavi Süreci Farkındalık Lösemi Hastası Zabıta 

-Maskeli ekiplerin çalışması detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler Belediyesi personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebi ile maske takarak çalıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve belediye personeli, hijyenik maske takarak lösemi hastası çocuklar için düzenlenen kampanyaya destek verdi. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen 'Maskemi Takarım, Farkındalık Oluştururum' sloganıyla yapılan farkındalık hareketine, Bahçelievler Belediyesi çalışanları ve Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da destek oldu. "Lösemi hastalığına karşı daha bilinçli olmamız lazım" Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin çocuğun lösemiye yakalandığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu hastalıktaki tedavi sürecindeki en önemli etkenlerin başında moral geliyor. Her hastalıkta olduğu gibi, lösemi hastası çocukların da moralinin yüksek tutulması lazım. Toplum olarak lösemili çocukları maske takmış olarak sokakta gördüğümüzde bulaşıcı bir hastalık taşıyor gibi değerlendirebiliyoruz. Lösemi hastalığına karşı daha bilinçli olmamız lazım. Biz de bugün, ofislerimizde ve sahada çalışan tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Sabah mesaiye başladığımız andan itibaren gün boyunca maskelerimiz takılı olarak çalıştık. Böylece, lösemi hastası çocuklarımızla empati kurmaya çalıştık. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu ve benzer kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaya belediyenin hizmet binalarındaki büro, vezne ve açık alanda çalışan zabıta, temizlik, fen işleri, park bahçeler personelinin tümü mesai süresince boyu hijyenik maske takarak destek oldu.
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