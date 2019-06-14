Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, caddeyi yıkadı İzle

-Başkan vatandaşlara çicek dağıtımı

-Başkan ağaç dikimi

-Başkan röp.



( İSTANBUL ) - Çevre Haftası'nda Bahçelievler’de sokaklar temizlendi İSTANBUL



- Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle çevre duyarlılığına dikkat çekti. Bahadır, ilçedeki Çamlık Caddesi’ni hortum ile yıkadı. Mevsim dolayısıyla temizlik, ilaçlama, park ve bahçelerin elden geçirilmesi için çalışan Bahçelievler Belediyesi, temizlik çalışmaları için kolları sıvadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çevre etkinliklerine Çamlık Caddesi’ni hortum ile yıkayarak başladı.

Etkinlik kapsamında Bahadır, tüm mahalleyi yıkadıktan sonra vatandaşlara çiçek dağıttı.

O anları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha güzel bir Bahçelievler bırakmak istediğini söyleyen Bahadır, çevre bilincinin oluşması temennisinde bulundu. Başkan Bahadır, etkinliğin sonunda her zaman yeşil olma özelliğine sahip İleks ağacını mahallede yaşayan çocuklar ile birlikte dikti. Ayrıca çöp konteyneri sorununa da değinen Bahadır, 2 apartman arasına bir mini çöp konteyner bırakılacağını bu şekilde sokağa çöp atılma kavramından uzaklaşılacağını aktardı. “Çevre temizliğindeki en önemli şey çöp kültürümüzün olmasıdır” Amacının yeni nesle çevre bilinci kazandırmak olduğunu vurgulayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Biliyorsunuz ‘Dünya Çevre Günü’ 5 Hazirandı. Bayram tatili dolayısıyla bu hafta kutluyoruz. İlk önce bazı sokaklarımızı yıkıyoruz. Ağaç ekip özellikle çocuklarımıza çiçek dağıtıyoruz. Buradaki amacımız çevre bilincini oluşturmak. Yeni nesle çevre bilinci oluşturarak ağaç ekip, çiçek ekip çevreye sahip çıkmalarını istiyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Bunun haricinde çevre temizliğindeki en önemli şey çöp kültürümüzün olmasıdır” dedi.

“Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyorum” Bahadır, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi ile mümkün olduğunca çöpleri sıfır atığa indirmek istiyoruz. Bir başlangıç hamlesi olarak 2 apartmana bir konteyner bırakıyoruz. Dışarıda sokağa çöp atılma kavramını uzaklaştıracağız. Zaten bizim vatandaşımızda çevre duyarlılığı, çöp bilinci vardır. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Çöp konteyner sayımızı artırıyoruz, yıkıyoruz ve daha güzel bir Bahçelievler daha yaşanılabilir bir İstanbul için hep birlikte çalışıyoruz. 17 yıllık iktidarımız tabi ki çok başarılıydı. Binali başkanımız ile daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



