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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: 'Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır' - İSTANBUL

Bahçeli: 'Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır' - İSTANBUL

Bahçeli: "Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır" - İSTANBUL - Programdan detaylar - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış dengesi bozulmuştur."MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Al bayrağımız; eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine de dikilecektir."MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suruç) Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır ancak, teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecek, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır."

Gesi Teröristler Saldırı 

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