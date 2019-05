-Bahçeli konuşma

-detaylar



( ANKARA -2) Bahçeli:"Türkiye’nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz" - Bahçeli:"Kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır" - Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yaptığı konuşmada," Türkiye’nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz.Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, Türk milleti ortak paydasında birleşip zulme ve zulmete göz açtırmayacağız.Tarihsel haklarımızı, milli kimliğimizi, milli kültürümüzü çiğnemek için işbirliği yapan, pozisyon alan kim varsa karşılarında şehitlik ruhunu, gazilik şuurunu, asla teslim olmayacak milli bir duruşu göreceklerdir. Bu nedenle kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcıları, il başkanları ve çeşitli illerden gelen partililer ve Ülkü Ocakları üyesi gençlerin katıldığı törende Bahçeli, ilk olarak Şehitler Anıtı önünde dua etti. Bahçeli, daha sonra anıtın önüne ve şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra namazgaha geçerek okunan Mevlid-i Şerifi dinledi. Bahçeli programda yaptığı konuşmada Türk Milletinin tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek," Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, elbette her 27 Mayıs’ta olduğu gibi, ikamesi ve ihmali söz konusu olmayan manevi görevimizi yerine getirmek maksadıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı’nda toplandık.Aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle anmak için bir araya geldik.Ülkücü şehitlerimiz yaşadıkları dönemlere fedakârlıklarıyla nüfuz etmişlerdir. Tarihin akışına cesaretleriyle yön vermişlerdir. Biliyoruz ki, şehidin tarifi Kuran’da, mükâfatı Cennet’te, yeri gönüllerdedir.Türk milleti asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır.Şehadeti göze almış bir insanı veya bir milleti yenecek, teslim alacak, boyun eğdirecek, taviz vermesini sağlayacak beşeri bir kudret asla yoktur.Davasında erimiş ve inancıyla devleşmiş bir vicdana üstünlük kuracak hiç bir kuvvet de olamayacaktır.Şehadet ruhu asildir, soyludur, muazzezdir, muktedirdir.Milliyetçi-Ülkücü Hareket aynı zamanda şehitler kervanı, şehitlik anıtıdır.Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah’ın davasıdır. Bu nedenle büyüktür, yüksektir, ihlaslıdır, iradelidir, iffetlidir.Kutlu davamızın müdafaa ve mücadelesinde yokluklarla karşılaştık.Çilelere katlandık, çetin şartlara dayandık. Alçak suikastlara, namert pusulara, hunhar saldırılara her seferinde mertçe direndik" dedi.

"Türkiye’nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz" Beka vurgusunu yineleyen Bahçeli, birlik ve beraberlik çağırısı yaparak,"Unutulmasın ki, kahraman şehitlerimizin ruhları muazzep edilmeyecektir.Davamızın hamuruna leke düşürülmeyecektir.Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye’nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz.Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, Türk milleti ortak paydasında birleşip zulme ve zulmete göz açtırmayacağız.Tarihsel haklarımızı, milli kimliğimizi, milli kültürümüzü çiğnemek için işbirliği yapan, pozisyon alan kim varsa karşılarında şehitlik ruhunu, gazilik şuurunu, asla teslim olmayacak milli bir duruşu göreceklerdir.Aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme aymazlığına kendini kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren Milliyetçi-Ülkücü Hareket, bugün de, yarın da aynı kararlılığı gösterebilecek iradeye fazlasıyla sahiptir.Bu nedenle kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır.Şehitlerimizin aziz hatıraları, lider ülke Türkiye hedefine yönelik kutlu yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan meşale, bizlere ilham veren mücadele kaynaklarımızdır.Aramızdan ayrılan sadece şehitlerimizin naçiz vücutlarıdır. Milliyetçi Hareket, onların uğruna can verdiği ülkü ve hedeflerde yürümeye devam edecek ve mutlaka başaracaktır. Onların kutlu emanetleri; yine aziz milletimizin en büyük ümidi ve varlık teminatı olarak milli heyecanları diri tutacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, Şehadetinin 39. yıldönümünde Gümrük ve Tekel Eski Bakanımız Gün Sazak Bey’i, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum" diye konuştu.