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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeli: 'MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır, sarsılmaz bir duruş vardır, sağlam bir şuur vardır' - AMASYA

Bahçeli: 'MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır, sarsılmaz bir duruş vardır, sağlam bir şuur vardır' - AMASYA

Bahçeli: "MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır, sarsılmaz bir duruş vardır, sağlam bir şuur vardır" - AMASYA - MHP Amasya Mitingi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıAMASYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)" Amasya devletin özüdür, milletin sözüdür, tarihin sesidir, geleceğin ruh köküdür. Çözülmeye karşı direnç noktası burasıdır. Bölünmeye karşı devleşen irade buradan yükselmiştir""MHP varsa umut vardır. MHP varsa huzur vardır. MHP varsa çare vardır. MHP varsa sarsılmaz bir duruş vardır, sağlam bir şuur vardır"

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