Bahçeli, “Mahkumların Duası” eşliğinde Ankara’da tur attı
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( ANKARA ) - ANKARA
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ankara yollarında tur attı. Şoför koltuğuna oturan Bahçeli, Ferdi Tayfur’un “Mahkumların Duası” isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara’nın çeşitli yollarında tur attı. Bahçeli'nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez'inde son buldu. (ND-
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