Bahçeli: 'Hükumet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız'- ANTALYA
Bahçeli: "Hükumet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız" - ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşmasıANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içindedir, aktif bir öğesidir. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız, bundan gocunmayız."