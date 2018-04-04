Bahçeli: 'Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz' - ANKARA
Bahçeli: "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA (AA) - MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de katıldı. Bahçeli: "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."