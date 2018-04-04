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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçeli: 'Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz' - ANKARA

Bahçeli: 'Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz' - ANKARA

Bahçeli: "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA (AA) - MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarda anma töreni düzenlendi.
Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de katıldı.
Bahçeli: "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."

Anma Töreni Anıt Mezar 

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