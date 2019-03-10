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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bahçeli: 'CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir' -ESKİŞEHİR

Bahçeli: 'CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir' -ESKİŞEHİR

Bahçeli: "CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir" - ESKİŞEHİR - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede. CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

Çekim 

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