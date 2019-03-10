Bahçeli: ' Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır' - BİLECİK Haberi
Bahçeli: " Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır" - BİLECİK - Söğüt ilçesinde düzenlenen miting - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıBİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik 'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.
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