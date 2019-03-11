Bahçeli: 'Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor' - ANKARA Haberi
Bahçeli: "Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor" - ANKARA - Meydanda toplanan partililer - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli'nin açılış kurdelesini kesmesiANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.
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