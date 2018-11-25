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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bahçeli: 'Belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?' - ANTALYA İzle

Bahçeli: 'Belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?' - ANTALYA İzle

Bahçeli: "Belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?" - ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşmasıANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart'a 'şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun' diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?"

Hükümet 

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