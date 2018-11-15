Bahçeköy'de feci kaza...Kaygan zeminde hızını alamayan araç yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı

-yoldan çıkan araç

-olay yerinden geçen araçlar

-müdahale eden polisler

-iett şoförü ile röp

-genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçeköy'de şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayan bir araç, İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıkarken, araç sürücüsü sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarıyer Bahçeköy yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayarak İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan aracın sürücüsü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ekip gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayın gerçekleşme anını anlatan İETT şoförü ise, "Biz normal şekilde geliyorduk yolcumuzla beraber. Önümüzdeki araba hızlı geldiğinden yan geldi önüme direkt bize girdi. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" şeklinde konuştu.

Olay yerindeki trafik akışı trafik polislerinin kontrolü ile sağlanırken, kazaya karışan araçların çekilmesi bekleniyor.

