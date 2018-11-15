Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeköy'de feci kaza...Kaygan zeminde hızını alamayan araç yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı

Bahçeköy'de feci kaza...Kaygan zeminde hızını alamayan araç yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı

iett otobüsü

Polis Hastane Şiddetli Yağış İett Otobüsü Yolcu Otobüsü 

-yoldan çıkan araç
-olay yerinden geçen araçlar
-müdahale eden polisler
-iett şoförü ile röp
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçeköy'de şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayan bir araç, İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıkarken, araç sürücüsü sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sarıyer Bahçeköy yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, şiddetli yağışın etkisiyle hızını alamayarak İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan aracın sürücüsü, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ekip gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayın gerçekleşme anını anlatan İETT şoförü ise, "Biz normal şekilde geliyorduk yolcumuzla beraber. Önümüzdeki araba hızlı geldiğinden yan geldi önüme direkt bize girdi. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı" şeklinde konuştu.
Olay yerindeki trafik akışı trafik polislerinin kontrolü ile sağlanırken, kazaya karışan araçların çekilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı