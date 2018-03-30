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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bahçeden 3 koyun çaldı, güvenli kamerasına yakalandı

Bahçeden 3 koyun çaldı, güvenli kamerasına yakalandı

Olay anı güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Hayvan 

-Zanlının emniyetten çıkarılması

( ADANA - HD)- Adana’da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsız zanlısı tutuklandı ADANA

- Adana’da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Gözaltına alınan hırsız zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını gördü. Etrafa inceleyen Yeşilkaya, koyunlarının çalındığını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde gelerek civardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızın elinde sopayla gelip 3 koyunu çaldığı görülüyor. Polis hırsızın daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan şüpheli Şahin K'yı gözaltına aldı. Sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (UMT-
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