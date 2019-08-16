Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü Haberi

-itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesinde Kadir Arpa ait bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan ağaçlara zarar verdi.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında 80 tane meyve ağacı büyük oranda zarar gördü.

