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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçede alkol içme kavgası hastanede bitti:2 yaralı

Bahçede alkol içme kavgası hastanede bitti:2 yaralı

Polis ve ambulans araçları

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi 

-Yerde yaran yaralılar yaralılara müdahale
-Yaralılara müdahale

( İSTANBUL )- Bahçede alkol tüketen şahıslar arsa sahipleri tarafından dövüldü İSTANBUL

- Tuzla’da alkol tüketmek için yol kenarındaki bahçeye giren iki işi ile arsa sahipleri arasında kavga çıktı. Kavgada alkol tüketmek için bahçeye gelen iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde iddiaya göre iki kişi alkol tüketmek için yol kenarında bulunan seralık alandaki bir bahçeye girdi. Durumu fark eden arsa sahipleri şahısların oradan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Bahçede alkol tüketmek isteyen iki kişi, meydana gelen kavgada yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı zamanda yaralıların aileleri de olay yerine geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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