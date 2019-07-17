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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçe yangını, ev ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bahçe yangını, ev ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

söndürme çalışmalarından görüntü

Bild Ormanlı 

-ekiplerden görüntü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de köy içindeki bahçelik alan, evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Meşedalı Köyü’nde bahçede çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köy içinde bulunan bahçelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını fark eden köy sakinleri, durumu İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirildi.
Olay yerine arazöz ve arazi araçlarıyla ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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