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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçe tellerine takılan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı

Bahçe tellerine takılan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı

- KARACANIN TEMİZLENMESİ

Irak 

-- DOĞAYA BIRAKILMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mengen ilçesinde bahçe tellerine takılan yavru karacayı kurtaran vatandaşlar, karacaya su verdikten sonra tekrar doğaya bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Ferhat Aktay’a ait evin bahçesine yavru karaca girdi. Çevresi dikenli tellerle örülü bahçeden çıkmaya çalışan ya yavru karaca, tellere takıldı. Bahçesinden gelen sesleri duyarak evinden çıkan Aktay, karacanın tellerde takıldığını görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Aktay’ın ekipleri bekledikleri sırada, doğa yürüyüşü yapan bir grup tellere takılı kalan karacayı gördü. Doğa yürüyüşü yapan grubun da yardımıyla yavru karaca, Milli Parklar ekipleri gelmeden önce tellerden kurtarıldı. Karacanın tellerden dolayı kanayan bölgelerini suyla temizleyen grup, daha sonra yavru karacayı doğal ortamına bıraktı.
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