Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Haberi

Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Haberi

adli tıp kurumundan detay

İlk Müdahale Adli Tıp Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-cenazenin verilmesi
-hayatını kaybeden adamın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bahçe kapısı üzerine devrilen 76 yaşındaki Hayri Aslan hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Taşlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hayri Aslan’ın üzerine evinin bahçe kapısı devrildi. Kapının altında kalan Aslan’ın eşinin bağırması üzerine komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Aslan’a sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambülansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aslan’a hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan’ın cenazesi Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından taşlıca mezarlığına defin edilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı