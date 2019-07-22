Bahçe kapısının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Haberi

-cenazenin verilmesi

-hayatını kaybeden adamın fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bahçe kapısı üzerine devrilen 76 yaşındaki Hayri Aslan hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Taşlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hayri Aslan’ın üzerine evinin bahçe kapısı devrildi. Kapının altında kalan Aslan’ın eşinin bağırması üzerine komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Aslan’a sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambülansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aslan’a hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan’ın cenazesi Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından taşlıca mezarlığına defin edilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

