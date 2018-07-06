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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Bahçe duvarı tellerine takılan kedi kurtarıldı - ADANA

Bahçe duvarı tellerine takılan kedi kurtarıldı - ADANA

- İtfaiye ekiplerinin telleri keserek kediyi kurtarmasıTellere takılan kedi kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da, bir evin bahçesinin duvarındaki dikenli tellere takılan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinin duvarında bulunan tellere bir kedinin takıldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler, ayaklarının takıldığı dikenli teli keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.Kedi, sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla hayvan barınağına teslim edildi.

Bild Hayvan Barınağı Hayvan Trol 

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