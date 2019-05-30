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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bahçe duvarı çöktü - SİVAS

Bahçe duvarı çöktü - SİVAS

- Sivas çöken bahçe duvarı - Polis ekiplerinin tedbir alması - Üzerine direk devrilen otomobil - Bir vatandaşın konuşması - Olay yerinden görüntü Sivas 'ta bahçe duvarı çöktü - Yağış nedeniyle çöken bahçe duvarının devirdiği aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine düştüSİVAS (AA) - Sivas 'ta sağanak nedeniyle bir sitenin bahçe duvarı çöktü.Şiddetli yağmurun ardından Alibaba Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

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