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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bahçe biçimi değil, saç kesimi

Bahçe biçimi değil, saç kesimi

Kesim anı

Bonus Saç Kesimi İlginç Görüntü 

-Adamın konuşması
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de bir berberin müşterisinin saçını bahçe tırmığı ve makasıyla kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Silivri Hacı Pervane caddesi üzerinde uzun yıllardır berberlik yapan Samet Aydın, bir müşterisinin saçlarını bahçe tırmığı ve bahçe makasıyla kesti. Saç kesimi ilginç görüntüler oluşturdu. Müşterisinin saçlarının çok gür olduğunu belirten Aydın, “Müşterimizin saçları çok gür ve bonus kafa şeklindeydi. Bizde muziplik olsun diye bu şekilde kesmek istedik. Güzel de oldu. Bir arkadaşımızda bu anları kaydetti.
Müşterimiz çayını yudumlarken bizde işimizi yaptık” dedi.

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