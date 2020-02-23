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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Baharın müjdeleyicisi 'İstanbulensis çiçeği' açtı

Baharın müjdeleyicisi 'İstanbulensis çiçeği' açtı

Sultanbeyli

Endemik Evrese Şiir Festivali Uluslararası Festival 

-Aydos Ormanı
-İstanbullensis çiçeği

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)-Sarıya bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi İSTANBUL

- Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte İstanbulensis çiçeği Aydos Tepesi’nde açtı. Dünyada sadece Aydos Tepesi’nde görülen çiçek drone ile havadan görüntülendi. Latince isminde İstanbul'un adını taşıyan tek çiçek olan İstanbulensis çiçeği baharı müjdeledi. Sultanbeyli Belediyesi'nin logosuna taşıyarak tanıttığı, adına uluslararası şiir festivali düzenlediği İstanbulensis çiçeği, Aydos Tepesi'nde açarak bahara 'merhaba' dedi.
Havadan görüntülendi Aydos Tepesi'nde yetişen İstanbulensis çiçeği drone ile havadan görüntülendi. Aydos Kalesi ve ormanlarında bulunan endemik bitkinin havadan görüntülenmesi ile eşsiz güzelliği ortaya çıktı. Crocus Olivieri İstanbulensis Latince ismi Crocus Olivieri İstanbulensis olan “İstanbul Çiğdemi” dünyada sadece Sultanbeyli Aydos Ormanı ve Ömerli Havzası'nda, Şubat-Nisan ayları arasında açan endemik bir bitki. Sultanbeyli Belediyesi, hem vatandaşlarda çevresel duyarlılık algısı oluşturmak, hem de bölge için bu ender bitki türünün korunmasına katkı sağlanması için İstanbul Çiğdem'ini logosuna taşımıştı. Fark edilmeden önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çiçek o günden itibaren koruma altına alınıp üretimi yapılarak yok olmasının önüne geçildi.
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