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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Baharın müjdecisi leylekler geldi - MUŞ Haberi

Baharın müjdecisi leylekler geldi - MUŞ Haberi

- Leyleklerin yuvalarında görüntüleri - Aşağıüçdam köyünde yaşayan Erkan Boz'un konuşmasıBaharın müjdecisi leylekler, Muş 'a geldiMUŞ (AA) - Baharın müjdesi olarak bilinen leylekler, havanın ısınmasıyla Muş 'a gelmeye başladı.
Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam, Kapılı ve Alazlı köylerinde yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.Aşağıüçdam köyünde yaşayan Erkan Boz, leyleklerin her yıl bahar mevsiminde köyde yuva yaptığını söyledi.

Leyleklerin gelişinin baharın müjdecisi olarak bilindiğini ifade eden Boz, şöyle dedi:"Geçen yıl bu mevsimde kar yoktu. Bu yıl kar olmasına rağmen leylekler geldi. Tabi leylekler son baharda sıcak bölgelere gidiyor. Her yıl mart ayının başında geliyorlar."Kapılı köyü sakinlerinden Mehmet Cidam da "Köyümüze 4 leylek gelerek yuvalarına yerleşti. Bu yıl kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle Muş Ovası'nda kar var. Leyleklerin yiyecek bulmakta zorlanmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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