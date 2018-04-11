Baharın gelmesiyle Ani Örenyeri'deki doğa canlandı - KARS Haberi
- Ani Örenyeri - Sincapların alanda gezmesi - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, baharın gelmesiyle sincapları ağırlamaya başladıKARS (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, baharın gelmesiyle yeşillendi.Türkiye - Ermenistan sınırında yer alan, Kars 'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961 - 1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'de doğa, ilkbaharla birlikte canlandı.Yemyeşil renge bürünen Ani Örenyeri'nin, havaların ısınmasıyla davetsiz misafirleri yer sincapları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken sincaplar, bazı fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu.