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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Baharın gelişini çocukları gibi sevdikleri koyunlarıyla karşıladılar

- Baharın gelişini çocukları gibi sevdikleri koyunlarıyla karşıladılar

- ÇİFTİN KOYUNLARINI SEVMESİ

Hayvan 

-- MURAT GÜRCÜOĞU'NUN EŞİNE ÇİĞDEM VERMESİ
-- KOYUNLARINI GERİ GETİRMELERİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Çobanlık yapan Gürcüoğlu çifti: Onlar bize ilham veriyor BOLU

- Bolu’nun Mudurnu İlçesi Çamurluk Köyü’nde yaşayan ve hayatlarını çobanlık yaparak sürdüren Murat ve Figen Gürcüoğlu çifti, baharın gelişini çocukları gibi sevdikleri koyunlarıyla karşıladılar. Mudurnu Çamurluk Köyü’nde geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan 1 çocuk sahibi Murat ve Figen Gürcüoğlu çifti, çocukları gibi baktıkları koyunları ile baharın gelişini karşıladılar. Gürcüoğlu çifti, havaların ısınması ve baharın gelişiyle birlikte yetiştirdikleri 260 küçükbaş hayvanını otlatmak için günlük 20 kilometre yol katediyor. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Gürcüoğlu çifti, çocukları gibi sevdikleri hayvanlarının kendilerini hayata bağladıklarını belirttiler. Çeşitli isimler verdikleri hayvanlarını için ‘dünyanın güzellikleri’ diyen Figen Gürcüoğlu, “Hayvancılık şehir yaşamından daha iyi. Hem vakit güzel geçiyor. Hem bereketli. Onlar dünyanın güzellikleri. Önce evlat sonra bunlar. Bir çocuğum var, onun yaşamı için eşimle her gün sabah saat 07.00’da dağa çıkar akşam hava kararırken hayvanlarımızı getiririz. Bu mevsimde de kuzulamaya başladılar onları anneleri ile kavuşturarak yaşamımıza böyle devam ediyoruz. Maşekkatli bir yaşam olsa da biz memnunuz. Hayvan sevgisi bir başka. Onlar bize ilham ve güç veriyor, onlarsız yapamayız” dedi.
(FC-GY
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