Baharda metrelerce karla mücadele - HAKKARİ Haberi
- Ekiplerin iş makineleriyle karla mücadele çalışması - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metre olduğu üs bölgesinin yolunun açılması için yoğun çalışma yürütüyor - Ekipler, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerliyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu yüksek kesimlerde üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı İki Yaka Üs Bölgesi yolunu açmaya çalışıyor.Zorlu doğa koşullarında bir haftadır çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bahar ayı yaşanmasına rağmen Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde hala karla mücadele çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.
Mehmetçik'in zorlu coğrafyada vatan nöbeti tuttuğuna işaret eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:"Kahraman askerlerimiz ülkemizin güvenliği için zorlu şartlarda yüksek zirvelerde 24 saat fedakarca görevlerini yerine getiriyor. Biz de onlara yardımcı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yollarını açıyoruz. Ekiplerimiz İki Yaka Sat bölgesindeki üs bölgesinde karla kaplı yolları açmak için gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışıyor. Aynı şekilde kapalı yayla yollarını da ulaşıma açıyoruz. Bazı noktalarda metrelerce kar var. Çalışmalarımız devam edecek."