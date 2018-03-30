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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Baharda kar ve tipi ulaşımı aksattı - ARDAHAN Haberi

Baharda kar ve tipi ulaşımı aksattı - ARDAHAN Haberi

- Yoldan kalan tırlardan görüntü - Geri dönen tırlar - Zincir takan sürcüler - Genel görüntü - Konuşan tır sürücüleri - Ardahan 'da bahar mevsiminde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da bahar mevsimi olmasına rağmen etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksattı.Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, etkisini attırarak devam etti. Sağanak yükseklerde yerini kar yağışı ve yoğun tipiye bıraktı.Yükseklerdeki yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan - Artvin ve Ardahan - Posof yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı bildirildi.
Karayolları, özellikle yüksek kesimlerdeki geçiş noktalarını kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. Ardahan 'dan Artvin'e zincirsiz gitmeye çalışan çok sayıda tır yolda kaldı. Zincir takan yoluna devam ederken, yolu riskli gören bazı tır sürücüleri de geri dönmek zorunda kaldı.Araçların yolda kalmaması için karla mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun oluşturan Ardahan - Artvin yoluna alternatif olarak tırların Ardahan 'ın Göle ilçesi güzergahını tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Güzergah Bild Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

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