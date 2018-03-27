Baharda 6 metre kar bulunan yolu açmaya çalışıyorlar - ARDAHAN
- İş makinelerinin yol açma çalışmalarıBaharda 6 metre kar bulunan yolu açmaya çalışıyorlar - Ardahan 'da, kışın kar dolayısıyla kapatılan ve bazı bölümlerindeki kar kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan Ardahan - Ardanuç yolunun ulaşıma açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kışın kar dolayısıyla kapatılan Ardahan - Ardanuç karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, kış mevsiminde kar yağışı ve yoğunluğun olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan Ardahan - Ardanuç karayolunu ulaşıma açmak için Bağdeşen köyünün 2 bin 580 rakımlı Bilbilan yaylası mevkisine gitti.