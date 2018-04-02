Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bahar ortasında Uludağ'a kar yağdı

Bahar ortasında Uludağ'a kar yağdı

turistlerden detaylar

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Yabancı Turist Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-iş makinelerinden çalışanlar
-kar detayları

( BURSA -HD)- Nisan ayında Uludağ’a kar yağdı BURSA

- Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a Nisan ayında kar yağdı. Sezonun sona erdiği Uludağ'da baharın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Tatil için Uludağ'a çıkan Endonezyalı grup ise kar yağışı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan karla birlikte Uludağ beyaza büründü. Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı. Zirvede hava sıcaklığı eksi bir derece olarak ölçülürken, tatil için Uludağ’a çıkan Endonezyalı turistler ise kar yağışını büyük bir ilgiyle izledi. Bol bol fotoğraf çekinen yabancı turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın güneşli, kar kalınlığının ise 115 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük eksi 2, en yüksek ise 10 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını yürütüyor.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı