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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bahar Kalkanı Harekatı'na Çobanbey'den destek

- Bahar Kalkanı Harekatı'na Çobanbey'den destek

Destek gösterisinden görüntüler,

Gesi 

-Araçların Türk bayraklarıyla konvoy oluşturması
-Detay

( HALEP ) HALEP

- Halep'in Çobanbey kasabasında yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.
Suriye'nin Halep kentinin Çobanbey bölgesinde halk, Türkiye'nin Barış Kalkanı Harekatına destek vermek için bir araya geldi. Destek gösterisinde Suriye ve Türkiye bayrakları ve "kardeşlik sınır tanımaz" pankartları açıldı. Gösterinin ardından araçlara Türk bayrakları asılarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek adına konvoy oluşturuldu.
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