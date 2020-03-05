Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahar Kalkanı Harekatı'na anlamlı destek

Bahar Kalkanı Harekatı'na anlamlı destek

Öğrencilerin Görüntüleri,

Okul Binası Öğretmenler Öğretmen İdlib Öğrenciler 

-Röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. ve 3. sınıf öğrencileri, "Bahar Kalkanı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için ay-yıldız oluşturarak güzel bir etkinliğe imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Şubat'ta İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan destekler sürerken, harekata bir destek de Amasya’nın Taşova İlçesi Cumhuriyet İlkokulu 4. ve 3. sınıf öğrencilerinden geldi. Taşova Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde bir araya gelerek ay-yıldız figürü oluşturdu. Ay-yıldız figürünün yanı sıra Türk bayrağı açan öğrenciler daha sonra “En Büyük Asker Bizim Asker” ve “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sloganını attı. Taşova Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Said Yücel, “ Türkiye’nin Suriye’de huzur ve barışı tesis etmek için, başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı‘nı desteklemek amacıyla 150 öğrencimizle bugün koreografi Allah şanlı ordumuza, Mehmetçiklerimize güç, kuvvet versin. İnşallah burunları bile kanamadan ülkemize dönmeyi nasip etsin diyoruz ve kendilerine destek olmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.
4. sınıf öğrencisi ve okul temsilcisi İrem Ertuğrul, “ Bahar Kalkanı Harekatı’na destek olmak için okul bahçemizde toplandık. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı