Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

fetih suresi okunurken görüntü

Sabah Namazı Sosyal Medya Rejim 

-cemaatten görüntü
-kuran okuyan vatandaşlardan görüntü
-çocuklardan ve kadınlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Camilerde Bahar Kalkanı Harekatı başarısı için Fetih Suresi okundu İSTANBUL

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlip’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin İdlip kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için sabah namazından önceFetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’nın sosyal medya hesabından, İdlip’e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için fetih suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazının camilerde bir araya geldi. Eyüp Sultan Cami’nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi. Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı