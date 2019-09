Bağlar Belediyesi temizlik seferberliği başlattı

-Sokak temizleme çalışmalarından görüntü

-Caddelerin yıkanmasından görüntü

-Hüseyin Beyoğlu’nun sokakları temizlemesinden görüntü

-Hüseyin Beyoğlu açıklaması



( DİYARBAKIR ) -- Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak gezip çöpleri topladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, genel temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler Körhat ve Fatih mahallelerin de sokakları gezerek çöpleri topladı. Bağlar Belediyesi, "Her şey temiz Bağlar için” sloganıyla başlattığı temizlik çalışması kapsamında Körhat ve Fatih mahallerinde sokak temizledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da katılımıyla sokak sokak gezen görevliler, temizlik yaptı. Burada bir konuşma yapan Başkan Beyoğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun emir ve talimatları ile Bağlar Belediyesi olarak Diyarbakır’da temizlik seferliği ilan ettiklerini söyledi.



Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Temizliği bugün bulunduğumuz Körhat Mahallesi'nden başlatıyoruz. Amacımız sadece bu caddeleri temizlememek değil, bu seferberlik ilanımızla birlikte amacımız bütün esnafımızı, halkımızı bilinçlendirip şehrimizi tertemiz bir hale getirmektir. Bir şehirde istediğiniz kadar yatırım yapabilirsiniz, parklar, bahçeler, dev hizmetler yapabilirsiniz. Ama eğer o şehirde temizlik yoksa yapmış olduğunuz o parklar, bahçeler güzel icraatlarına hiç bir önemi yoktur. Bunun yanı sıra biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliğiyle biz önümüzdeki günlerde tüm okullarımızda öğrencilerimize, gençlerimize temizlikle ilgili filmler izletip onları bu şehrimizde yaşayan gençlerimizi de bilinçlendirip temizlik için, şehrin temizliği ne kadar önemli olduğu için bütün halkımıza biz duyurmuş olacağız inşallah. Bunun yanında biz şuanda her gün bütün camilerimizi, ibadethanelerimizi, yas evlerimizi, Kuran Kurslarımızı biz modern araçlarımızla her gün bir Camimizi temizliyoruz” dedi.

"2020’nin ilkbaharında Bağlar'ımızı kentsel dönüşümle tanıştıracağız" Başkan Hüseyin Beyoğlu, eski Bağlar'da çarpık kentleşmenin yoğun olduğu, binaların bir kısmının metruk ve harabe halde olduğunu ifade etti.

Başkan Beyoğlu, "Görmüş olduğunuz bu eski Bağlar'ımızda çarpık kentleşmenin yoğun olduğu, binalarımızın bir kısmı metruk olup harabe bir haldeler. Bizde emniyet tarafından tespit edilen harabe binaları yıkıp bunları ileride çocuklarımıza park alanı yapacağız inşallah. Tabi ilerideki tam köklü çözüm kentsel dönüşümle olur. Kentsel dönüş içinde biz ciddi adımlarımızı atmışız, ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2020’nin ilkbahar ayında Bağlar'ımızda biz kentsel dönüşümle de tanıştıracağız” diye konuştu.

Başkan Hüseyin Beyoğlu ve beraberindekiler, sokak sokak temizlik çalışmalarına devam etti. (RK-YRT-