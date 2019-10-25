Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı - BAKÜ
- Katılımcı ülke temsilcilerden detaylar - Aile fotoğrafı çekimi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan detaylarBAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı. Katılımcılar, zirve öncesi aile fotoğrafında bir araya geldi.
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