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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı - BAKÜ

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı - BAKÜ

- Katılımcı ülke temsilcilerden detaylar - Aile fotoğrafı çekimi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan detaylarBAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı.
Katılımcılar, zirve öncesi aile fotoğrafında bir araya geldi.

Açılış Töreni Çekim 

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