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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağımsız Suriye Kürtleri PYD’ye ateş püskürdü

Bağımsız Suriye Kürtleri PYD’ye ateş püskürdü

Bağımsız Suriye Kürtleri PYD’ye ateş püskürdü

Küçük Çocuk Toplantı Rejim Şili Terör Örgütü 

-Bağımsız Suriye Kürtleri toplantısı
-Heyet Başkanı Abdülaziz Temo açıklaması
-genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Bağımsız Suriye Kürtleri Başkanı Abdülaziz Temo:- “Küçük çocukların ellerine silah verip savaştıranlar bizi temsil edemezler”- “Kandil'den gelenler hiçbir zaman bizi temsil edemezler”- “Suriye'de YPG, PKK bizi temsil etmiyor” ŞANLIURFA

- Suriye’de Bağımsız Kürt Topluluklarını temsil eden 40 kişilik heyet, Şanlıurfa’da düzenledikleri toplantıda, Türkiye’nin gerçekleştirmesini planladığı operasyona tam destek vererek, PYD’ye ateş püskürdü. Heyet Başkanı Abdülaziz Temo, “YPG, PKK bizi temsil etmiyor. Onlar 2003'ten beri Kandil'den geldi. Kandil'den gelenler hiçbir zaman bizi temsil edemezler. Küçük çocukların ellerine silah verip savaştıranlar bizi temsil edemezler” dedi.
Fırat’ın Doğusuna yönelik Türkiye’nin düzenleyeceği operasyona destek olmak ve Suriye’deki toplulukların geleceğini değerlendirmek, gelişmelerle ilgili tartışmak amacıyla Suriye’de Bağımsız Kürt Topluluklarını temsil eden 40 kişilik heyet özel bir mekanda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Bağımsız Kürtleri temsil eden heyet Başkanı Abdülaziz Temo, PKK, PYD ve YPG’ye ateş püskürdü. Çocukların ellerine silah verip savaştıranların asla Kürtleri temsil edemeyeceklerini aktaran nheyet Başkanı Temo, Fırat’ın Doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyona, bağımsız Suriye Kürtleri olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Temo, ayrıca ABD’nin de YPG’ye destek vermesini kabul etmediklerini vurgulayarak, Amerika’nın YPG’yi de alarak bölgeyi terk etmelerini istedi. “YPG bizi temsil edemez” Suriye’de Bağımsız Kürt Topluluklarını temsil eden Heyet Başkanı Abdülaziz Temo, “Biz bugün burada bağımsız Kürt toplulukları temsilcileri olarak 40 kişi hazır bulunduk. Burada Suriye'deki Kürtlerin geleceği için toplantı düzenliyoruz. Toplantımızda ‘geleceğimiz için ve yaşanan gelişmeler için elimizden ne geliyor’ onları konuştuk. Buradaki toplantımızda arkadaşlarımızla aldığımız kararda Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütünün Kürtleri temsil etmediğini dile getirdik. PKK/PYD’nin Suriye'deki topluluklara zulüm ettiğini, öldürdüğünü, milleti göç etmeye zorladığını, 10-15 yaşlarındaki küçük çocukları silah altına alarak, kendi askerleri olarak, kendileri için savaşa zorladıklarını biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman bizi temsil edemezler. Kim Eğer PKK, PYD, YPG’yi oradan çıkarırsa bu yönde bir müdahalede bulunursa biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden dolayı mutluluk duyuyoruz. Biz bağımsız Kürt toplulukları olarak Suriye'nin bir parçasıyız. Asıl düşmanımız rejimdir. Suriye rejimidir. YPG diyor ki asıl düşmanımız Türkiye'dir. Hayır bu böyle değildir. Kürtlere zulmeden rejimdir. Rejimin kendisidir, asıl düşmanımız ise rejimdir. Suriye bizim vatanımızdır. Suriye'nin parçalanmasını asla istemiyoruz. Bunun dışında YPG ile ittifak içerisinde olan herkese karşıyız. Aksi durumu destekleyen herkesle de ittifak içerisinde olmaya hazırız. Suriye'de kesinlikle savaş istemiyoruz. Suriye'de artık savaşın son bulmasını istiyoruz. Barışın hakim olmasını istiyoruz. Kim YPG’yi oradan çıkarırsa biz onlara destek oluruz. YPG’nin oradan çıkmasını istiyoruz. Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Suriye Kürtleri olarak, başka ülkelerin menfaatleri için elimize silah alıp savaşmak istemiyoruz. Suriye'de bulunan bütün toplulukların bir araya gelerek demografik yapı içerisinde, huzurlu bir ortamın oluşturulmasını istiyoruz. Suriye'de YPG, PKK bizi temsil etmiyor. Onlar 2003'ten beri Kandil'den geldi. Yöneticilerini de tanıyorum, kim olduklarını biliyorum. Kandil'den gelenler hiçbir zaman bizi temsil edemezler. Küçük çocukların ellerine silah verip savaştıranlar bizi temsil edemezler. Bu son toplantımız olmayacak” dedi.
“Amerika’nın YPG’ye destek vermesini kabul etmiyoruz” Heyet Başkanı Temo son olarak, “Bu tür toplantılarımızda kim YPG, PKK’ya karşı müdahalede bulunuyorsa onlara destek olmak için herkese duyurular da bulunacağız. Amerika YPG’yi zamanında Deaş'a karşı savaşmak için destek verdi. Deaş bitti. YPG halen orada. Biz YPG’yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütünün başka bir terör örgütüyle mücadelesi olamaz. Amerika'nın YPG, PYD’yi oradan çıkarmasın istiyoruz, nereye gönderiyorlarsa göndersinler” diye konuştu.
(BB-SD-
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