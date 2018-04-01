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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler - TEKİRDAĞ Haberi

Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler - TEKİRDAĞ Haberi

- Etkinlikten detaylar - Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ile röportaj - Ödül töreniBağımlılığa karşı pedal çevirdilerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımlılıklara karşı pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.
Yeşilay Tekirdağ Şubesince "Bağımlılıklara karşı pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Sahil Dolgu Alanı ile Tren Yolu arasında yapıldı.Tura katılanlara, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.
Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletin sağlıklı yaşamın en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi.

Çelikayar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için böyle bir erkinlik düzenlendiklerini belirterek şunları kaydetti:"Bugün Türkiye'de 35 ilde aynı anda turluyoruz. Bağımlılığa karşı sağlıklı yaşam için pedallıyoruz. Bugün burada toplumun her kesiminden insanımız var. Herkes destek olmak için buraya geldi. Güzel havaya ayrı bir anlam kattılar. Burada adeta bir renk cümbüşü var. Toplumun böyle etkinliklere ihtiyacı var. Bu bir dayanışmadır, iyiye güzele gitmek için bir gayrettir."

Bağımlılık Muhabir Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam Bisiklet 

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