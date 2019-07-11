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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
-Bağımlı gençlere 'tarla' terapisi İzle

-Bağımlı gençlere 'tarla' terapisi İzle

Tokat'ta AMATEM'de tedavi gören hastaların tarlada çalışması

Rehabilitasyon Bağımlılık Tedavi Süreci El Sanatları Hobi Bahçesi 

-Tarlada ot yolan hastalarla röp
-Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Müberra Kılıç, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMETEM) tedavi gören gençler tarlada çalıştırılarak rehabilite ediliyor. Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde tedavi gören hastalar psikologlar eşliğinde çeşitli spor faaliyetleri ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra tarlada çalışarak rehabilitesi sağlanıyor. Faaliyet alanında tedavi sürecini daha sağlıklı ve olumlu yönde geçirebilmeleri amaçlanan madde bağımlıları tıbbi tedavi sürecinin yanı sıra çeşitli aktivitelere katılıyor. Basketbol, yüzme gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra el sanatları, müzik aktivitelerine katılan hastalar ayrıca tarla da çalışmalarına imkan sağlanıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesinde AMATEM'de tedavi gören alkol ve madde bağımlıları için hobi bahçesi oluşturuldu. Toprakla uğraşarak sebze yetiştiren hastalar kendi yetiştirdikleri ürünlerin tadına bakarak piknik yapma imkanı buluyor. Tedavi süreçlerini değerlendiren hastalardan bazıları madde kullanırken algıları kapalı olduğunu, bağımlılıktan kurtulmaya başladıklarında dış dünyanın farkına vararak hayatta tekrar bağlanmaya çalıştıklarını kaydetti.
Hastalar tarlada çalışırken toprakla haşır neşir oluyor Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Müberra Kılıç, AMETM tedavisinde rehabilitasyonu önemsediklerini ve birçok alanda yaptıklarını söyledi.

Bu anlamda yaklaşık 3 yıldır Ziraat Fakültesi bahçesinde AMATEM’de tedavi gören hastaların sebze ekerek hasat yaptığını ifade eden Kılıç, “Tarlayla tamamen hastalarımız ilgileniyor. Bizlerde yanlarında oluyoruz. Rehabilitasyonda AMATEM’de tedavinin bir parçası. Üretmek, bedensel faaliyette bulunarak tarlada çalışmak, emek verdikleri ürünlerin hasadını yapan hastalarımızdan olumlu sonuçlar alıyoruz. Tarlada çalışırken toprakla haşir neşir olarak çok keyif alan hastalarımız oluyor. Bunlarda yeniliklerimiz oluyor” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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